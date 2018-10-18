У Бразилії президенту висувають звинувачення у корупції

Федеральна поліція Бразилії попросила Генпрокуратуру пред'явити звинувачення у корупції, відмиванні грошей та рекеті діючому президенту країни Мішелу Темеру.

Про це повідомляє Reuters.

"Федеральна поліція Бразилії попросила Генеральну прокуратуру пред'явити звинувачення у корупції, відмиванні грошей та рекеті діючому президенту Мішелю Темеру та десятьом іншим особам, зокрема доньці (глави держави - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Нині прокуратора має вирішити, чи поліція зібрала достатньо доказів.

Як повідомляє AFP, під час розслідування правоохоронці встановили, що Темер брав хабарі за видачу указу у травні 2017 року, який надавав певним компаніям вигоду у портовій галузі.

Згідно з конституцією країни, верховний суд Бразилії має отримати дозвіл від Конгресу для розслідування справи та для можливого засудження президента.

Зазначається, що у вівторок поліція також надіслала звіт до верховного суду та попросила заморозити активи всіх осіб, які причетні до цієї справи.

В адміністрації глави держави, в свою чергу, наголосили, що президент не коментуватиме поліцейській звіт.