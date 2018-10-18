У Чилі стався масштабний розлив нафти

Великий розлив нафти стався у провінції Тьєрра-дель-Фуего в області Магальянес на півдні Чилі.

Про це пише місцева The Mice Times.

Так, з заводу YPF стався витік 720 тисяч літрів нафти у річку, яка проходить через територію, згідно з інформацією, наданою компанією, площею 6 тисяч квадратних метрів.

Нафтова компанія почала заходи щодо усунення наслідків, однак у цей район відправляться і фахівці служби з надзвичайних ситуацій для визначення рівня забруднення та прийняття рішення про необхідні дії.

Що стосується усунення наслідків розливу у постраждалому районі, влада стверджує, що це може тривати кілька тижнів.

Наразі повідомлень, що свідчать про те, що розлив нафти завдав шкоди людям або флорі і фауні у цьому районі, немає.