У Ірані жінки вперше за 40 років прийшли на футбольний матч

Вперше з часів Ісламської революції 1979 року на футбольному матчі в Ірані були присутні жінки. Генеральний прокурор країни назвав це гріхом та пригрозив покаранням працівникам стадіону, які пропустили жінок.

Про це повідомляє Washington Post.

Близько 100 жінок — співробітниці місцевої федерації футболу та члени жіночої збірної Ірану з футболу — дивилися за перебігом товариського матчу між Іраном та Болівією, який пройшов у Тегерані.

Однак у країні діє заборона для жінок на відвідування стадіонів. Її запровадили у 1979 році після Ісламської революції.

Генпрокурор Ірану Мохаммад Джафар Монтазері пообіцяв, що притягне до відповідальності працівників стадіону, які дозволили пройти жінкам.

«Ми — мусульманська держава. Коли жінка йде на стадіон і бачить напівоголених чоловіків — це гріх. Ганьба, що в ісламській державі спортивна влада дозволяє суспільству грішити. Ми не дозволимо гріху розповсюджуватися», — наголосив він.

Колишній президент Ірану Махмуд Ахмедінежад у 2006 році скасував заборону для жінок відвідувати стадіони. Однак представники духовенства розкритикували це рішення і через кілька тижнів духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї відновив заборону.

Зазначимо, що жінкам в Ірані забороняється не тільки ходити на стадіони, але й дивитися по телевізору у громадських місцях спортивні змагання за участі чоловіків.