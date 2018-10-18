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У Ірані жінки вперше за 40 років прийшли на футбольний матч

18 жовтня, 2018 - 10:14
Фото AP

Вперше з часів Ісламської революції 1979 року на футбольному матчі в Ірані були присутні жінки. Генеральний прокурор країни назвав це гріхом та пригрозив покаранням працівникам стадіону, які пропустили жінок.

Про це повідомляє Washington Post.

Близько 100 жінок — співробітниці місцевої федерації футболу та члени жіночої збірної Ірану з футболу — дивилися за перебігом товариського матчу між Іраном та Болівією, який пройшов у Тегерані.

Однак у країні діє заборона для жінок на відвідування стадіонів. Її запровадили у 1979 році після Ісламської революції.

Генпрокурор Ірану Мохаммад Джафар Монтазері пообіцяв, що притягне до відповідальності працівників стадіону, які дозволили пройти жінкам.

«Ми — мусульманська держава. Коли жінка йде на стадіон і бачить напівоголених чоловіків — це гріх. Ганьба, що в ісламській державі спортивна влада дозволяє суспільству грішити. Ми не дозволимо гріху розповсюджуватися», — наголосив він.

Колишній президент Ірану Махмуд Ахмедінежад у 2006 році скасував заборону для жінок відвідувати стадіони. Однак представники духовенства розкритикували це рішення і через кілька тижнів духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї відновив заборону.

Зазначимо, що жінкам в Ірані забороняється не тільки ходити на стадіони, але й дивитися по телевізору у громадських місцях спортивні змагання за участі чоловіків.

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