У Києві відбудеться 17-ий міжнародний книжковий ярмарок "МЕДВІН"

2 – 4 листопада у на території стадіону Олімпійський відбудеться книжковий ярмарок "МЕДВІН: Книжковий світ - 2018".

Про це повідомляють організатори виставки.

«Більше 80 учасників, що запропонують книжки на будь-який смак за цінами видавництв. Автограф-сесії знаних та молодих письменників, презентації новинок, поетичні вечори, панельні дискусії, художні виставки, зустрічі та спілкування з однодумцями! Літературна кав’ярня, 2 зони презентацій, дитячий майданчик, майданчики майстер-класів. Субота – дитячий день Запрошуємо відвідувачів на свято книги в центрі міста!», - йдеться у повідомленні.

ВИСТАВКА ПРАЦЮЄ: 2-4 листопада з 11.00-19.00

ВХІД - ВІЛЬНИЙ

Ближче до виставки буде опубліковано програму.

Долучайтесь до заходу у Фейсбуці та запрошуйте Ваших друзів.