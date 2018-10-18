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У Києві відбудеться 17-ий міжнародний книжковий ярмарок "МЕДВІН"

18 жовтня, 2018 - 22:37
Фото МЕДВІН

2 – 4  листопада у на території стадіону Олімпійський відбудеться книжковий ярмарок "МЕДВІН: Книжковий світ - 2018". 

Про це повідомляють організатори виставки.

«Більше 80 учасників, що запропонують книжки на будь-який смак за цінами видавництв. Автограф-сесії знаних та молодих письменників,  презентації новинок, поетичні вечори, панельні дискусії, художні виставки, зустрічі та спілкування з однодумцями! Літературна кав’ярня, 2 зони презентацій, дитячий майданчик, майданчики майстер-класів. Субота – дитячий день Запрошуємо відвідувачів на свято книги в центрі міста!», - йдеться у повідомленні.

ВИСТАВКА ПРАЦЮЄ: 2-4 листопада з 11.00-19.00

ВХІД - ВІЛЬНИЙ 

Ближче до виставки буде опубліковано програму.

Долучайтесь до заходу у Фейсбуці та запрошуйте Ваших друзів.

 

Джерело: День

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