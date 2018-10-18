У Києві відбулась прем’єра "Донбасу" Лозниці

У Києві відбулася прем'єра фільму "Донбас" Сергія Лозниці, який є кандидатом на премію "Оскар" від України.

Як повідомляє компанія Arthouse Traffic, прем'єра фільму відбулася 17 жовтня в столичному кінотеатрі "Оскар", передає Інтерфакс-Україна.

Стрічку представили режисер С.Лозниця, копродюсер Денис Іванов і творча група фільму: актори Людмила Смородина, Олена Рєпіна, Олеся Жураковська, Олена Хижна, Галина Корнєєва, Валерій Пасічник, Ніна Антонова, Ірина Кравченко, Сергій Сміян, Євген Чепурняк, Арсен Босенко та інші члени знімальної групи.

Фільм "Донбас" створювався у копродукції Німеччини, України, Нідерландів, Франції та Румунії. Стрічка складається з тринадцяти коротких сюжетів, які показують панораму життя на окупованих територіях Донбасу, від трагічних ситуацій до комічного фарсу. В основу сценарію фільму лягли аматорські відеоролики, зняті на окупованих територіях і відібрані режисером.

Перший показ відвідали глава Представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі, голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко, сестра українського політв'язня в РФ Олега Сенцова Наталія Каплан, співаки Андрій Хливнюк, Pianoбой, Джамала, актриси Наталія Васько і Ірма Вітовська, режисер і ведучий Ярослав Лодигін, актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв, письменник Антон Фрідлянд, директорка видавництва "Основи" Дана Павличко та інші.

З 18 жовтня фільм "Донбас" виходить у прокат в оригінальній версії, всі покази в столичних кінотеатрах супроводжуватимуться англійськими субтитрами. Цього ж дня режисер С.Лозниця особисто представить фільм у Кривому Розі (кінотеатр "Олімп"), 19 жовтня - на показі в рамках фестивалю "Нове німецьке кіно" (кінотеатр "Київ"), 20 жовтня - на творчій зустрічі в кінотеатрі "Жовтень".

Як повідомлялося, 18 травня 2018 року журі конкурсної програми "Особливий погляд" Каннського фестивалю присудило приз за кращу режисуру українському режисерові Сергію Лозниці за фільм "Донбас".

На початку жовтня 2018 роки фільм "Донбас" увійшов до списку країн, що пройшли кваліфікацію на участь в боротьбі за "Оскар" у категорії "Кращий фільм іноземною мовою".