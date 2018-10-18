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У Мішеля та Олени Терещенків народився син

18 жовтня, 2018 - 18:42
Фото з архіву "Дня"

У Мішеля Терещенка і Олени Терещенко (Єськіної) народився син.

Про це повідомив сам Мішель Терещенко "Досьє".

"Сьогодні втретє став татом. Сина назвали Нікола на честь мого прадідуся Ніколи Артемьєвича. До речі, той також народився 18 жовтня, лише 200 років тому", - каже Терещенко.

Для Олени Терещенко це - перша дитина. У Мішеля Терещенка від попереднього шлюбу є дорослі син і донька, які живуть у Франції.

Нагадаємо, що Терещенко заявив про наміри балотуватися у президенти.

 

Джерело: День

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