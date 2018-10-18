У Німеччині попередили масштабний теракт на музичному фестивалі

Спецслужби Німеччини попередили масштабний теракт, який планувало здійснити угруповання "Ісламська держава".

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Повідомляється, що кримінальну справу про підготовку теракту було відкрито в жовтні 2016 року. За даними спецслужб, до країни мали в'їхати три групи терористів і здійснити напад на один з музичних фестивалів.

За словами генпрокурора Петера Франка, деякі з потенційних злочинців ще розшукуються. У той же час повідомляється, що ключову роль у теракті повинна була зіграти подружня пара з Німеччини, яка в 2015 році приєдналася до ІД.

За даними слідства, німецька громадянка, перебуваючи в сирійській Рацці, намагалася знайти в Німеччині жінок, готових вийти заміж за потенційних терористів. Проте одна з завербованих працювала на Федеральне відомство з охорони конституції.

Плани терористів порушили дії слідчих і ослаблення "Ісламської держави". З осені 2017 року згадана подружня пара знаходиться в курдських тюрмах на півночі Сирії. Чоловік в інтерв'ю ЗМІ заявляв, що намагався "вийти зі справи", дізнавшись подробиці планів терористів.