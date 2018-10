У Новій Зеландії обрали птицю року (відео)

Новозеландці вибрали головну птицю 2018 року. Їй виявився Кереру (Новозеландський Плодоядний голуб), який харчується переспілими фруктами і п'яніє.

Нова Зеландія проводить конкурс Птах року, щоб привернути увагу до проблеми вимирання пернатих на острові. Зараз під загрозою зникнення 80% видів птахів, пише BBC.

У переможця 2018 року Кереру, за людськими мірками, сумнівна репутація. Він харчується ягодами, які містять алкоголь, п'яніє і не контролює себе. Птахи цього виду врізаються у вікна, падають з дерев, і сплять лежачи на землі.

Але як говорить Меган Хабшер, активістка організації по захисту навколишнього середовища: "Це частина їхньої чарівності. Всі люблять їх за це".

Організатори конкурсу для його популяризації залучають зірок, в 2018 році це були британський актор Стівен Фрай і комік Білл Бейлі.

Останній, до речі, проголосував не за кереру, а за такахе.

Новозеландські політики теж беруть участь. Прем'єр-міністр Джасінда Ардерн проголосувала за кереру.

