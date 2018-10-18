У перший день використання радарів поліція виписала 231 штраф

Співробітники патрульної поліції протягом першого дня повноцінного застосування TruCam склали 231 адміністративний документ на водіїв за порушення ними швидкісного режиму.

Про це перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький написав на своїй сторінці в Facebook.

"За денну зміну 16 жовтня складено 231 адміністративний матеріал за порушення швидкісного режиму. Як і було визначено раніше, більшість приладів контролю швидкості застосовується на трасах. Чому саме на трасах? Тому що там - найбільша швидкість, а тому ДТП рідко закінчуються просто подряпинами, на трасах найчастіше - розбиті машини і постраждалі люди", - написав він.

За його словами, головне завдання патрульної поліції - не притягнути до відповідальності, а "попередити можливе правопорушення і знизити кількість постраждалих в місцях, де ДТП відбуваються найчастіше".

"Саме тому, ми використовуємо прилади максимально відкритим способом" - пояснив Білошицький.