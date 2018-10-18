У Швеції через загрозу вторинних санкцій опинилася на межі закриття дочірня компанія російської Rusal

Шведська «дочка» UC Rusal — Kubikenborg Aluminum AB — через загрозу вторинних санкцій опинилася на грані закриття.

Про це розповів посол Швеції в Росії Петер Еріксон, передає finance.ua.

«Якщо бути чесним і відвертим, то санкції США стосовно компанії UC Rusal Олега Дерипаски виявилися непередбачувані та їхні наслідки для шведських підприємств можуть бути значними. Kubikenborg Aluminum, «дочка» «Русалу» у Швеції, перебуває на межі закриття через вторинні санкції», — розповів Еріксон.

За словами посла, проблеми шведського підприємства стали повною несподіванкою. «Це не було метою американської влади, але так вийшло, тому що економіка глобальна. І для нас, і для вас це було непередбачувано», — пояснив він.

В UC Rusal не стали коментувати слова посла Швеції. За словами Еріксона, більшість шведських компаній почали працювати з Росією в 90-ті роки та відкривали свої представництва задовго до того, як були введені антиросійські санкції. «У нас немає відомостей, що якісь шведські виробники йдуть з російського ринку», — додав він.