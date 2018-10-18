У США готові представити підсумки розслідування втручання РФ у вибори 2016 року

Комісія спецпрокурора Роберта Мюллера після проміжних виборів до Конгресу в листопаді 2018 має намір надати основні висновки по своєму розслідування щодо втручання РФ у вибори США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Один з співбесідників агентства повідомив, що питання буде в тому, чи зможе комісія знайти докази по двом епізодам. Один з них стосується причетності РФ до виборів США в 2016 році. Також учасники розслідування повинні з'ясувати, чи порушував чинний президент законодавство США.

Джерела також повідомили, що комісія Мюллера необов'язково буде надавати результати розслідування громадськості. Закон дозволяє спецпрокурору повідомити про результати тільки своєму безпосередньому керівнику, заступнику генерального прокурора Роду Розенштейну.

Повідомляється, що Розенштейн вже зажадав від Мюллера результатів. Але немає жодних даних, що конкретно спецпрокурор зміг підготувати у своїй доповіді.

В агентстві повідомили, що прокуратура США буде намагатися не піддавати гласності ніяку інформацію, що може вплинути на результати виборів в Конгрес.