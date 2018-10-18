У Варшаві демонтують пам'ятник радянським солдатам

У Скаришевському парку Варшави триває демонтаж пам’ятника вдячності радянським солдатам відповідно до закону про декомунізацію в Польщі.

Про це повідомляє Укрінформ.

Свій протест із цього приводу вже висловило МЗС РФ, яке назвало демонтаж "переписуванням історії".

"Демонтований пам'ятник буде передано Інституту національної пам’яті Польщі", - повідомила з цього приводу речник варшавської мерії Агнєшка Кломб.

Як зазначають у мерії міста, демонтаж розпочався у середу і має завершитися у четвер. На цьому місці управління озеленення Варшави планує створити алею.

В ІНП Польщі раніше повідомляли, що пам’ятник буде перевезено до Підборська на північному заході Польщі, де створюється музей Холодної війни.