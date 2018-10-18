Угорщина виділила $5 млн для підтримки освіти на Закарпатті

Уряд Угорщини виділив майже 5 млн доларів на освіту Закарпатської області України.

Про це повідомляє Mukachevo.net з посиланням на урядовий угорський бюлетень.

Відповідний указ опублікований у випуску урядового бюлетеню у четвер, 18 жовтня. Зокрема йдеться про те, що уряд Угорщини вирішив додатково підтримати працівників освіти, які працюють у державних навчальних закладах Закарпаття, а також тих, хто допомагає здійснювати навчальний процес угорською мовою.

Відповідно до указу "Про забезпечення джерел ресурсів на підтримку охорони здоров'я, культурних та соціальних програм на Закарпатті" для цієї мети передбачена одноразова державна допомога у розмірі 1,4 млрд форинтів у 2019 році.

Як пише видання, минулого року Угорщина збільшила одноразові виплати угорським вчителям Закарпаття на 80% – до 270 тис форинтів.

Нагадаємо, Клімкін заявив, Будапешт ближчими днями змінить назву "уповноваженого по Закарпаттю".