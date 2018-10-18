Україна вимагає від РФ відпустити моряків, незаконно затриманих у Криму

Уповноважений ВР Людмила Денісова наголошує, що ФСБ РФ має сприяти поверненню українських моряків, незаконно затриманих в анексованому Криму на початку травня цього року.

Про це Денісова написала у Facebook.

"Звертаюся до ФСБ щодо членів екіпажу судна "ЯМК-0041"...На минулому тижні радник Президента РФ на мій запит відповів, що закордонні паспорти у екіпажа судна ніхто не забирав та свобода їх пересування не обмежувалася. Але покинути територію Криму вони досі не можуть. Минулої неділі нам все ж вдалося повернути на підконтрольну Україні територію члена екіпажу Геннадія Отичка. Тож можливе повернення і інших. Олександр Бортніков (глава ФСБ - ред.), якому я направила лист, має цьому посприяти", - зазначила Денісова.

За її словами, українців Сергія Калиниченка, Олега Блока та Руслана Скрипника продовжують незаконно утримувати на території анексованого Криму. "А все через те, що правоохоронці агресора безпричинно відібрали у них паспорти для виїзду за кордон", - наголосила омбудсмен.