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Сергій Єфремов, український громадський, політичний і державний діяч

Україна вимагає від РФ відпустити моряків, незаконно затриманих у Криму

18 жовтня, 2018 - 15:27
Фото Артема Сліпачука, "День"

Уповноважений ВР Людмила Денісова наголошує, що ФСБ РФ має сприяти поверненню українських моряків, незаконно затриманих в анексованому Криму на початку травня цього року.

Про це Денісова написала у Facebook.

"Звертаюся до ФСБ щодо членів екіпажу судна "ЯМК-0041"...На минулому тижні радник Президента РФ на мій запит відповів, що закордонні паспорти у екіпажа судна ніхто не забирав та свобода їх пересування не обмежувалася. Але покинути територію Криму вони досі не можуть. Минулої неділі нам все ж вдалося повернути на підконтрольну Україні територію члена екіпажу Геннадія Отичка. Тож можливе повернення і інших. Олександр Бортніков (глава ФСБ - ред.), якому я направила лист, має цьому посприяти", - зазначила Денісова.

За її словами, українців Сергія Калиниченка, Олега Блока та Руслана Скрипника продовжують незаконно утримувати на території анексованого Криму. "А все через те, що правоохоронці агресора безпричинно відібрали у них паспорти для виїзду за кордон", - наголосила омбудсмен.

 
    
Джерело: День
          
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