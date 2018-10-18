Українка Білодід у 18 років встигла стати чемпіонкою світу у всіх вікових категоріях

Українська дзюдоїстка Дарина Білодід виграла чемпіонат світу серед молоді у ваговій категорії до 48 кілограмів.

Як повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації дзюдо, цією перемогою 18-річна українка доповнила титули на світовій першості серед дорослих і юніорів.

У 2015 і 2016 роках Білодід, у віці 15 і 16 років відповідно, вигравала юніорський чемпіонат світу у своїй ваговій категорії. У 2017 році українка стала чемпіонкою Європи серед дорослих, а вже у вересні 2018 року виграла дорослий чемпіонат світу в Баку.

Останнім відсутнім титулом була перемога на молодіжному чемпіонаті світу, яка була здобута Білодід в жовтні 2018 року в віці 18 років.

Таким чином вже у віці 18 років українці підкорилися чемпіонати світу у всіх вікових категоріях.