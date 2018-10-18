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Сергій Єфремов, український громадський, політичний і державний діяч

УЄФА відсторонив російський клуб від єврокубків

18 жовтня, 2018 - 17:24
Фото Reuters

Судова палата Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішила відсторонити російський Рубін від участі в єврокубкових турнірах через порушення фінансових правил організації.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, тепер казанський клуб не зможе зіграти в Лізі чемпіонів або Лізі Європи в разі виходу до одного з цих турнірів за підсумками найближчих двох сезонів свого національного чемпіонату.

Представник російського футболу порушив умови мирової угоди з приводу дотримання правил фінансового фейр-плей, згідно з яким витрати не повинні перевищувати доходи на певну суму.

Минулого літа слідча палата Інстанції УЄФА з фінансового контролю клубів (ІФКК) виключила Мілан з єврокубкових турнірів за недотримання критеріїв беззбитковості. Пізніше італійський клуб виграв апеляцію в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

Джерело: День

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