В Україні урожай фруктів збільшився на 66%

В Україні станом на 1 жовтня 2018 року було зібрано 201,7 тис. тонн плодових культур, що на 66% більше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Про це передає УНН з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За інформацією Держстатистики, загалом на початок жовтня цього року було зібрано 217 тис. тонн плодовоягідних культур, що на 62% більше, ніж торік.

Зокрема, на вказану дату урожай плодових становив 201,7 тис. тонн або на 66% більше порівняно з минулим роком, а ягід – 14,9 тис. тонн, що на 25% більше, ніж минулого року.

Крім того, на цю дату було зібрано 149 тис. тонн винограду або на 52% більше, ніж у 2017 році.

Зазначимо у Держстаті зауважили, що дані наведено без врахування тимчасово окупованих територій Криму