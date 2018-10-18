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Волкер назвав можливість силового повернення Донбасу "катастрофою"

18 жовтня, 2018 - 19:23
Фото Reuters

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає силовий варіант вирішення конфлікту на Донбасі "катастрофою".

Про це він заявив 18 жовтня під час конференції аналітичного центру Atlantic Council.

"Ми не провокуємо війну, ми стримуємо продовження агресії, розширення агресії. В українців немає ілюзій щодо того, що вони можуть повернути території силою. Це було б катастрофою. Однак треба запобігти розширенню цієї (російської - ред.) агресії", - сказав він.

При цьому Волкер наголосив, що Вашингтон не сумнівається в тому, що Росія "на 100% контролює та командує" бойовиками і найманцями на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Джерело: День

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