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ЄС планує продовжити роботу над підготовкою санкцій за кібератаки

18 жовтня, 2018 - 22:05
Фото Reuters

Саміт ЄС закликав до посилення боротьби з кіберзлочинністю і запобігання кібератакам шляхом запровадження обмежувальних заходів.

Про це йдеться у висновках саміту ЄС, передає ЄП.

"Європейська рада закликає до заходів з протидії незаконній і зловмисній кіберактивності і побудови міцної системи кібербезпеки. Потрібна подальша робота над здатністю реагувати та запобігати кібератакам шляхом обмежувальних заходів ЄС" - йдеться у документі.

Лідери ЄС підкреслили, що всі пропозиції щодо посилення кібербезпеки мають бути підготовленні до завершення каденції Європарламенту.

Також саміт ЄС підкреслив необхідність захистити демократичні системи ЄС і протидіяти дезінформації у контексті виборів до Європарламенту навесні наступного року.

Джерело: Європейська правда

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