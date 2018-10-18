ЄС планує продовжити роботу над підготовкою санкцій за кібератаки

Саміт ЄС закликав до посилення боротьби з кіберзлочинністю і запобігання кібератакам шляхом запровадження обмежувальних заходів.

Про це йдеться у висновках саміту ЄС, передає ЄП.

"Європейська рада закликає до заходів з протидії незаконній і зловмисній кіберактивності і побудови міцної системи кібербезпеки. Потрібна подальша робота над здатністю реагувати та запобігати кібератакам шляхом обмежувальних заходів ЄС" - йдеться у документі.

Лідери ЄС підкреслили, що всі пропозиції щодо посилення кібербезпеки мають бути підготовленні до завершення каденції Європарламенту.

Також саміт ЄС підкреслив необхідність захистити демократичні системи ЄС і протидіяти дезінформації у контексті виборів до Європарламенту навесні наступного року.