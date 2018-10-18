ЄС затвердив переміщення з Лондона двох європейських агентств

Комітет постійних представників Євросоюзу (Coreper) затвердив угоду з Європарламентом щодо переміщення двох європейських агентств через вихід Великої Британії з ЄС.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) перемістять з Лондона в Амстердам, а Європейська банківська організація (EBA ) переїде з британської столиці до Парижа.

"Ці два агентства зараз розташовані в Лондоні і їх потрібно перемістити в контексті виходу Великої Британії з ЄС (Brexit)", - йдеться у повідомленні.

Документ тепер передадуть до Європейського парламенту для голосування в першому читанні та до Ради ЄС для остаточного прийняття.

"Рада зобов'язується забезпечити якнайшвидше обробку обох законодавчих пропозицій з урахуванням терміновості цього питання", - зазначається в заяві.