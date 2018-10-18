За добу ООС окупанти 17 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, двоє бійців поранені

Упродовж минулої доби ситуація у зоні ООС залишалася контрольованою Об’єднаними силами.

Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу ООС.

"Окупанти 17 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Під час обстрілів сім разів було застосовано озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій у районі населених пунктів Катеринівка, Новолуганське, Верхньоторецьке, Авдіївка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Талаківка, Лебединське та Широкине", - йдеться у повідомленні.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Захисників Талаківки противник обстріляв із мінометів 120 калібру. Позиції Об'єднаних сил у районі населених пунктів Новолуганське, Гнутове, Лебединське та Широкине окупанти обстрілювали із мінометів калібру 82 мм.

У ході бойових дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень.

За даними розвідки, чотирьох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби поранено.