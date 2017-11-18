Бойовики на Донбасі готуються “блокувати” миротворців, - Тимчук

У терористичних "ДНР-ЛНР" готуються до блокування розгортання на Донбасі миротворчої місії ООН.

Про це повідомив в інтерв'ю "Апострофу" координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

"Ще у вересні ми фіксували у так званій ДНР відпрацювання дій з блокування миротворчих сил, зупинення колон, блокування місць дислокації так званим цивільним населенням", - зазначив Тимчук.

Для блокування миротворців бойовики, ймовірно, вважає співрозмовник, використовують підконтрольні "громадські організації".

11 листопада в інтерв'ю одному зі ЗМІ міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що Україна, США, Німеччина і Франція вже практично підготували проект резолюції ООН про миротворців.