Бойовики на Донбасі готуються “блокувати” миротворців, - Тимчук

18 листопада, 2017 - 17:33
У терористичних "ДНР-ЛНР" готуються до блокування розгортання на Донбасі миротворчої місії ООН.
Про це повідомив в інтерв'ю "Апострофу" координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.
"Ще у вересні ми фіксували у так званій ДНР відпрацювання дій з блокування миротворчих сил, зупинення колон, блокування місць дислокації так званим цивільним населенням", - зазначив Тимчук.
Для блокування миротворців бойовики, ймовірно, вважає співрозмовник, використовують підконтрольні "громадські організації".
11 листопада в інтерв'ю одному зі ЗМІ міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що Україна, США, Німеччина і Франція вже практично підготували проект резолюції ООН про миротворців.