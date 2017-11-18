До Польщі не пустили українця зі "списку Ващиковського", МЗС викликало посла

МЗС України викликав польського посла у зв'язку з недопуском до країни і забороною на в'їзд для секретаря Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників АТО, жертв війни і політичних репресій Святослава Шеремети. Про це повідомила речник українського МЗС Мар'яна Беца.

"Терміново викликаємо посла Польщі в Україні у зв'язку з недопуском секретаря Державної міжвідомчої комісії Святослава Шеремету", - написала вона.

Терміново викликаємо Посла Польщі в Україні у зв'язку з недопуском секретаря Державної міжвідомчої комісії Святослава Шеремету до Польщі — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 18 листопада 2017 р.

Польські прикордонники 18 листопада не пропустили Святослава Шеремету через КПП "Шегині", заборонивши йому в'їзд в країну строком на один рік. За даними польських ЗМІ, він входив до списку українців, складений МЗС Польщі для заборони на в'їзд. В самому польському зовнішньополітичному відомстві відмовилися називати прізвища тих, хто потрапив у "чорний список".

Крім Шеремети, у нього також може входити директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Саме він відповідає за історичне співробітництво між країнами. У мінкульті Польщі висловили невдоволення його діями, назвавши його "безвідповідальною особою з нав'язливими антипольськими ідеями".

Справа в тому, що Україна скасувала дозволу для польського Інституту національної пам'яті на проведення пошуку і ексгумації поляків, похованих в Україні, і не погоджується на їх відновлення. Сталося це після того, як у квітні був знесений пам'ятник Української повстанської армії в Грушовичах (Польща).

На засіданні Консультаційного комітету 17 листопада, ініційованого президентами двох країн, українська сторона погодилася зняти для Польщі мораторій на ексгумацію. Для обговорення цього питання було вирішено провести міжурядову зустріч на рівні віце-прем'єр-міністрів найближчим часом.