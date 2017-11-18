Двері НАТО відкриті для України, - Столтенберг

Північноатлантичний альянс продовжує дотримуватися політики відкритих дверей і готовий до прийняття нових членів.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час перебування у Канаді, повідомляє Укрінформ.

«Двері НАТО – відкриті і найкращим доказом цього є той факт, що із кінця Холодної війни й до нині кількість членів Альянсу майже подвоїлася. По-друге, весною цього року до НАТО приєдналася Чорногорія, розширивши членство з 28 до 29 країн», - відповів Столтенберг на запитання про позицію Альянсу стосовно можливого членства України.

Однак він підкреслив, що для набуття членства у НАТО держава обов’язково повинна відповідати певним стандартам.

«Грузія та Україна наразі якраз сконцентровані на реформах: модернізації своїх оборонних інституцій, боротьбі із корупцією, посиленню демократії. НАТО й союзники допомагають із впровадженням цих реформ», - зазначив генсек.

При цьому Столтенберг наголосив, що жодна третя сторона не має права втручатися в процес ухвалення цього рішення.

«Урешті-решт 29 наших членів вирішуватимуть, чи запрошувати до Альянсу нового члена, ніхто інший не має права втручатися або накладати вето на цей процес. Кожна держава має суверенне право обирати власний шлях, а Альянс може вирішувати, розширятися йому чи ні», - зауважив він.