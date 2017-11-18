Хакери викрали персональні дані учасників АТО, - Кіберполіція

Хакери викрали персональні дані учасників АТО, зламавши комп'ютер підрозділу Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Про це повідомляє прес-служба Кіберполіції.

"Ми встановили комп’ютер, зламавши який, хакери отримали доступ до всієї інформації, що була розміщена не тільки на даному пристрої, а й в усій локальній мережі підрозділу. Зараз ми проводимо ретельний огляд ураженої техніки", – заявив начальник департаменту Кіберполіції Сергій Демедюк.

"Користувач соцмережі під вигаданим ім’ям пропонував завантажити архіви з персональною інформацією учасників АТО", - повідомив Демедюк.

"Працівники кіберполіції оперативно встановили комп’ютер, за допомогою якого хакери отримали доступ до персональних даних учасників АТО, а також його власника. Розглядається питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 361 КК України", - зазначили у відомстві.

Також у МВС зазначили, що інформація щодо зламу серверів МВС, звідки і була викрадена ця інформація, не відповідає дійсності.