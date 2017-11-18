Катар звинуватив Саудівську Аравію в ескалації конфлікту в регіоні

Міністр закордонних справ Катару Мухаммед бен Абдуррахман аль-Тані заявив, що керівництво Саудівської Аравії несе відповідальність за кризу на Близькому Сході.

Він зазначив, що влада Саудівської Аравії, зокрема, несе відповідальність за ситуацію в Лівані та закликав її поважати сформований "світовий порядок", передає Інтерфакс-Україна.

"Це те, чого ми тільки що тільки стали свідками в регіоні: утиск малих країн, щоб привести їх до покори", - заявив міністр.

Нагадаємо, що дипломатичний скандал навколо Катару розгорівся на тлі підтримки владою країни "тероризму і надання фінансової допомоги терористичним угрупованням".

З Катаром розірвали дипломатичні відносини Королівство Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет, ОАЕ, Ємен, Лівія, а також Мальдівські острови, Коморські острови, Маврикій і Мавританія.

Влада Саудівської Аравії, ОАЕ, Бахрейну та Єгипту висунула Катару список вимог, який містить 13 пунктів, серед яких припинення зв'язків з Братами мусульманами, Аль-Каїдою, Ісламською державою, Хезболлою, розрив дипвідносин з Іраном і закриття англомовної версії телеканалу Al Jazeera.

Катар категорично відкинув всі ці вимоги, назвавши їх неприйнятними, нереалістичними і неприпустимими.