Міс Світу - 2017 стала представниця Індії

Представниця Індії, 20-річна мануш Чхіллар, перемогла в конкурсі Міс Світу - 2017.

Фінал 67-го міжнародного конкурсу пройшов у суботу, 18 листопада, в місті Санья (Китай).

Мануш Чхіллар родом з північного штату Харьяна, володіє хінді та англійською, займається класичними індійськими танцями, вчиться на медика в університеті.

Друге місце у представниці Мексики Андреа Мези, третє - у британки Стефані Хілл.

Представниця України, 19-річна Поліна Ткач, залишилася без нагород. Всього у фіналі брали участь представниці 40 країн.