NASA випробувало парашут для місії на Марс

NASA протестувало парашут, призначений для висадки на марсіанську поверхню різних апаратів.

Відео випробувань розміщено на каналі космічного агентства в YouTube.

"Випробування пройшло 4 жовтня 2017 року в NASA на Уоллопсі, штат Вірджинія", - пояснюється під роликом, опублікованим більш як через місяць.

Для проведення тесту запустили невелику 18-метрову ракету Black Brant IX. Від неї потім відокремився з корисним вантажем відсік. Далі парашут, розкрившись на потрібній висоті і швидкості, допоміг ступеню акуратно приземлитися.

"У момент повної інфляції парашут іде зі швидкістю в 1,8 рази вищою за швидкість звуку або майже 1300 миль на годину. Він генерує майже 35 000 фунтів опору, що необхідне для того, аби допомогти уповільнити корисне навантаження при входжении в марсіанську атмосферу", - зазначають у NASA.

Це перший з декількох тестів на підтримку місії "Марс 2020". Наступне випробування заплановане на лютий 2018 року.