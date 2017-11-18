Омелян розповів про прогрес у переговорах із Ryanair

Виступаючи в ефірі 5 каналу, міністр інфраструктури України Володимир Омелян розповів про те, як проходить процес переговорів із ірландською авіакомпанією-лоукостером Ryanair, пише "НВ".

"У нас просто зараз знялося з публічного обговорення питання Ryanair, але робота йде, прогрес є, прогрес хороший. І я вірю в те, що вони будуть літати в Україні", - заявив міністр.

Він зазначив також, що очікує появи в найближчий рік ще кількох авіаперевізників в Україні.

Раніше Омелян заявив, що ірландський лоукостер Ryanair може почати працювати в Україні восени 2018 року.

Нагадаємо, ірландська авіакомпанія Ryanair після тривалих переговорів скасувала плани з виходу на авіаринок України. Авіаперевізник пояснив таке рішення розбіжностями з керівництвом Борисполя, яке відмовилося виконувати досягнуті між авіакомпанією та Міністерством інфраструктури України домовленості.

У свою чергу гендиректор Борисполя Павло Рябікін звинуватив лоукостер Ryanair в незаконних вимогах. Також він заявляв, що через ультиматум Ryanair аеропорт може зазнати збитків у 2 млрд грн.

Коментуючи ситуацію, що склалася, Володимир Омелян заявив, що у відмові Ryanair запланованого входу в Україні винен також і найбільший авіаперевізник країни - авіакомпанія Міжнародні авіалінії України (МАУ).