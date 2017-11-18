Польща хоче відмовитися від російського газу з 2022 року

Польща хоче відмовитися від газу з Росії після завершення довгострокового контракту у 2022 році.

Про це в ефірі "Польського радіо" заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський.

"Так, ми хочемо завершити в 2022 році цей російський контракт. Більше того, ми заохочуємо інші країни, наприклад Хорватію, аби вона збудувала газовий термінал на узбережжі Адріатики, який міг би забезпечити газом з інших країн світу цю частину Європи", - заявив Ващиковський.

Від додав, що Варшава також ініціювала програму співпраці зі США.

Міністр зазначив, що в Європі є політики і колишні державні діячі, яких "купує Газпром", і вони кажуть, що Росія нікому не загрожує.

"Відбувається суперництво за величезний ринок Центральної Європи, можна тут додати ще й каспійський газ тощо. І це призводить до того, що є політики, які, потрібно прямо сказати, купуються значною зарплатою Газпрому", - підкреслив глава польської дипломатії.

Він додав, що колишній канцлер ФРН Герхард Шрьодер напередодні знову захищав Росію, стверджуючи, що Росія нікому не загрожує, зокрема й Польщі.

"Звичайно, за гроші можна сказати усе що завгодно", - констатував Ващиковський.