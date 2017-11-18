Польща офіційно підтвердила початок дії "чорного списку" для українців

Польща офіційно підтвердила заборону на в’їзд до країни секретарю Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, пам’яті учасників жертв війни та політичних репресій Святославу Шеремету.

Інформацію підтвердив глава прес-служби польського МЗС Артур Ломпарт, передає ЄП з посиланням TVN 24.

За його словами, це рішення пов'язане із забороною на проведення пошуків та ексгумації польських жертв війни та конфліктів на території України.

"Пропаганда злочинних ідеологій, в тому числі нацизму, в Польщі заборонена", - заявив він.

Прес-секретар Бещадського відділення прикордонної служби Польщі Ельжбьета Пікор пояснила, що Шеремет не відповідав вимогам, які дозволяють в'їхати в країну.

"Його дані фігурували в базі осіб, небажаних на території нашої країни, тому його не пустили", - сказала вона.

Нагадаємо, у суботу, 18 листопада, польські прикордонники не пропустили Шеремету до Польщі. Святославу Шереметі повідомили, що в'їзд у Польщу і Шенгенську зону йому заборонено на рік. У зв’язку з цим МЗС України терміново викликало польського посла.

За даними польських ЗМІ, він входив до списку українців, складений МЗС Польщі для заборони на в'їзд. В самому польському зовнішньополітичному відомстві відмовилися називати прізвища тих, хто потрапив у "чорний список".

Крім Шеремети, у нього також може входити директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Саме він відповідає за історичне співробітництво між країнами. У мінкульті Польщі висловили невдоволення його діями, назвавши його "безвідповідальною особою з нав'язливими антипольськими ідеями".

Справа в тому, що Україна скасувала дозволу для польського Інституту національної пам'яті на проведення пошуку і ексгумації поляків, похованих в Україні, і не погоджується на їх відновлення. Сталося це після того, як у квітні був знесений пам'ятник Української повстанської армії в Грушовичах (Польща).

На засіданні Консультаційного комітету 17 листопада, ініційованого президентами двох країн, українська сторона погодилася зняти для Польщі мораторій на ексгумацію. Для обговорення цього питання було вирішено провести міжурядову зустріч на рівні віце-прем'єр-міністрів найближчим часом.