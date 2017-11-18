Помер відомий фотохудожник Василь Пилип'юк

Про раптову смерть повідомили родичі Василя Васильовича на його сторінці у Фейсбуку. «Несподівано відійшов у Вічність коханий чоловік, найдорожчий тато, улюблений дідусь, визначний український фотохудожник Василь Пилип'юк. Повертаючись автомобілем з Київського національного університету культури і мистецтв, де працював завідувачем кафедри фотомистецтва, під час зупинки неподалік м. Рівного раптово втратив свідомість. Швидка допомога доставила його до реанімації. Діагноз – інсульт. Між 6 і 7 ранку пішов з життя.

Молимось. Любимо. Пам'ятаємо. Зі святими упокій, Христе, душу раба Твого Василя. Вічная пам'ять. Про час та місце прощання повідомимо у подальших дописах», – йдеться у повідомленні.

Василь Пилип'юк народився 10 січня 1950 року у селі Новоселиця Снятинського району, що на Івано-Франківщині. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України. Художник Міжнародної федерації фотомистецтва (FIAP), президент видавничого підприємства «Світло й Тінь», головний редактор журналу «Світло й Тінь», член Національної спілки журналістів України, член президії та правління Національної спілки фотохудожників України, заступник президента Світового об'єднання фотографів українців (С. О. Ф. У. США), професор Львівської національної академії мистецтв.

«День» висловлює щирі співчуття родині Василя Пилип'юка.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.