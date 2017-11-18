Помер відомий український письменник Віталій Дончик

У віці 85 років пішов з життя український літературознавець та критик Віталій Дончик

Віталій Григорович Дончик — професор, доктор філологічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, член Національної спілки письменників, а також один із засновників Народного Руху України — помер 18 листопада.

"Український світ збіднів на одного з тих, на кому він тримається, - написав у своєму дописі на Facebook голова спілки письменників Михайло Слабошпицький. - Віталій Дончик посідав помітне місце у житті багатьох талановитих літераторів. Надарований непідробною доброзичливістю і цікавістю до здібних людей, він прагнув усіх їх підтримати й усіх пропагувати. Його ставлення до літератури було ставленням дбайливого господаря, який прагнув порятувати і плекати все національно важливе і творчо здорове".