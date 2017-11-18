Порошенко зустрівся з легендарним кінорежисером Девідом Лінчем

Президент України Петро Порошенко зустрівся з легендарним американським кінорежисером Девідом Лінчем.

Про це повідомляється на сторінці глави Української держави у суботу, 18 листопада.

Девід Лінч прибув до України для відкриття представництва благодійного Фонду. Фонд Лінча займається трансцендентальною медитацією, допомагає ветеранам війни, біженцям, жертвам домашнього насилля.

"Подякував за рішення відкрити в Україні цей Фонд. Це важлива та символічна місія", - зазначено у повідомленні на сторінці Порошенка.

Президент зауважив, що нині це дуже актуальне та важливе питання для України, яка переживає часи війни і потерпає від російської агресії.

"Сотні тисяч українських військових повертаються з війни і потребують психологічної реабілітації. Люди мають отримати допомогу у подоланні стресу, адже страждають від цього не лише військові, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, але й цивільні", - зауважив Порошенко.

Прес-секретар президента Святослав Цеголко повідомив в Twitter, що Порошенко і Лінч також відвідали Будинок з химерами.