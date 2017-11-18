Прем’єр Молдови та лідер Придністров’я вперше зустрілись віч-на-віч

Прем'єр Молдови Павло Філіп і глава невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський 18 листопада офіційно відкрили для руху транспорту міст через Дністер в районі сіл Гура Бикулуй і Бичок.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на NewsMaker.

Спочатку планувалося, що рух через міст почнеться 20 листопада. Однак рішення запустити рух негайно Філіп і Красносельський прийняли прямо на мосту, де вони вперше зустрілися один з одним і досить тривалий час говорили віч-на-віч.

Павло Філіп і Вадим Красносельський синхронно в'їхали на міст і також синхронно вийшли назустріч один одному з автомобілів. Привітавши присутніх на середині мосту, обидва політики, які раніше не зустрічалися один з одним, спочатку поговорили про погоду.

Звертаючись до Філіпа, лідер Придністров’я висловив надію, що "ця дорога" відкриє шлях і до інших рішень. Молдовський прем'єр підтримав його , відзначивши, що "завжди потрібно робити кроки, які приносять користь людям".

Спеціальної церемонії відкриття не було. Більш того, як з'ясувало видання, сторони заздалегідь домовилися не оголошувати посади чиновників з двох сторін. Філіпа ніхто не оголошував як прем'єра, а Красносельського - як "президента" Придністров'я.

Міст між селами Гура Бикулуй і Бичок розташований на міжнародній трасі М14, яка є спільною частиною IX Пан'європейського транспортного коридору (Брест-Кишинів-Одеса).

Під час бойових дій на Дністрі в 1992 році він був підірваний. На початку 2000-х років міст відновили, але він так і не був відкритий, залишаючись свого роду символом нездатності двох берегів домовлятися.

Питання про відкриття руху через міст останні роки незмінно значилося на порядку переговорів між Кишиневом і Тирасполем.