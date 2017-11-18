Протягом року 34,5% українців було відмовлено в отриманні американської візи, - Держдеп

Держдепартамент США опублікував статистику відмов у отриманні американських гостьових віз за 2017 фіскальний рік, згідно з якою 34,54% українців отримали відмову.

У той же час, серед росіян відсоток відмови склав 11,61%, а серед громадян Білорусі - 21,69%.

Найчастіше США відмовляють у візах жителям Федерального штатів Мікронезії і Західної Сахари (частка відмов - 100%), а також Республіки Палау (83,33%), Куби (77,17%), Бурунді (75,55%), Буркіна Фасо (75,74%), Сомалі (75,5%), Афганістану (72,14%), Еритреї (71,69%), Гаїті (71,44%), Гамбії (70,27%).

Громадяни з Сан-Марино, Ліхтенштейну, Андорри та Монако не отримали жодної відмови при подачі на візу США.