Пучдемон буде брати участь у регіональних виборах у Каталонії

Екс-президент Каталонії Карлес Пучдемон збирається взяти участь у регіональних виборах у Каталонії за списком від однієї з партій. Про це повідомляє DW.

Пучдемон збирається балотуватися від політичної сили "Разом за Каталонію", очоливши її виборчий список. Крім того, у регіональних виборах візьмуть участь ще 13 колишніх членів уряду Пучдемона, які також увійшли до списків кількох партій.

Регіональні вибори в Каталонії заплановано на 5 грудня.

Сам Пучдемон продовжує перебувати в Бельгії. 17 листопада суд відклав розгляд рішення про його екстрадицію до Іспанії.

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність. Згідно з результатами, за незалежність проголосували 90,18% при явці в 43%. Уряд Іспанії не визнав де-факто оголошення Каталонією незалежності, вимагаючи від влади автономії чітко висловитися щодо незалежності регіону.

27 жовтня уряд Каталонії проголосував за проголошення незалежності від Іспанії.

Після цього колишній голова Каталонії Карлес Пучдемон виїхав до Бельгії разом з п'ятьма членами свого уряду. Влада Бельгії заявила, що Пучдемон може перебувати на території країни, як і будь-який громадянин європейської країни.