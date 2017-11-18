США засудили спроби заперечити історичний факт Голодомору в Україні

Сполучені Штати Америки вшановують пам'ять про Голодомор в Україні 1932-33 років, який вбив мільйони людей за часів радянської влади, та засуджують спроби заперечення цього історичного факту.

Таку заяву оприлюднила речниця Державного департаменту США Хезер Науерт, передає Укрінформ.

"Цього місяця ми згадуємо і вшановуємо мільйони українців, які загинули від голоду на початку 1930-х років в результаті жорстокої політики радянської доби часів Сталіна. Варварське захоплення української землі та сільськогосподарських культур, що призвело до Голодомору, або "смерті від голоду", стало одним із найжорстокіших діянь ХХ століття, що перетворило європейську житницю на землю незмірних людських страждань", - наголошується в заяві.

При цьому американська сторона відзначила стійкість тих, хто вижив під час Голодомору.

"Зрештою, радянська влада не змогла зруйнувати ідентичність і незалежність українського народу", - підкреслюється в документі.

У Держдепі наголосили, що Сполучені Штати "стоять разом із українським народом та вшановують пам'ять про цю трагедію, спричинену радянською владою, а також засуджують спроби заперечити це як історичний факт".

США також підтвердили свою прихильність "безпечній і процвітаючій Україні, вільній від зовнішньої агресії та окупації та здатній обирати власне майбутнє".