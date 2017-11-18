У двох великих містах Греції відбулися масові заворушення

У двох грецьких містах у п'ятницю, 17 листопада, спалахнули масові заворушення у річницю повстання студентів проти військової диктатури. Про це повідомляє Protothema.gr.

Масові заворушення сталися в двох великих грецьких містах - Афінах і Салоніках. Відзначається, що в столиці Греції кілька сотень молодих людей напередодні вийшли на марш пам'яті жертв студентського повстання, атакувавши поліцейських, які патрулювали місто.

Щодо протестувальників поліція змушена була застосувати сльозогінний газ. Зіткнення учасників маршу з поліцією сталися також у Салоніках.

Як стверджують у поліції, в результаті масових заворушень постраждали двоє цивільних осіб. Вони були госпіталізовані.

Повстання студентів Політехнічного інституту в Афінах проти правої військової диктатури "Чорних полковників" відбулося 14-17 листопада 1973 року. Урядові сили штурмом зайняли будівлю університету і силою придушили протестний рух. У результаті силового розгону загинули 24 людини, ще близько тисячі було поранено.