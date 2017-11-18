У КНДР виключили переговори з США щодо ядерної зброї

Пхеньян відкидає переговори з Вашингтоном, поки тривають спільні військові навчання США і Південної Кореї. Про це в інтерв'ю Reuters заявив посол КНДР при ООН в Женеві Хан Ті Сонг.

За його словами, Північна Корея продовжить нарощувати можливості самооборони, щоб захистити себе від "ядерної загрози і шантажу США". Також Хан зазначив, що американські санкції є "широкомасштабним порушенням прав людини" і можуть призвести до гуманітарної катастрофи.

16 листопада міністр оборони США Джеймс Мэттис заявив, що припинення розробки ракетної і ядерної програм Північної Кореї відкриє шлях до діалогу, повідомляє Reuters.