У Києві затримали росіянина, якого розшукували за вбивство головного редактора російського Forbes

Правоохоронці затримали в Києві уродженця Чечні (громадянина РФ), якого розшукував Інтерпол за причетність до вбивства головного редактора російського видання Forbes - громадянина США Пола Хлєбнікова.

Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України 18 листопада.

За даними слідства, фігурант кримінальної справи про вбивство втік із Росії. Був у складі банди рекетирів, які в Україні вимагали гроші у бізнесменів.

Також росіянина звинувачують у причетності до замовного вбивства заступника голови - керівника апарату уряду Чеченської Республіки в 2001-2003 роках.

Крім того, працівники СБУ в Полтавській області затримали ще одного громадянина РФ, оголошеного в міжнародний розшук. Уродженець Грозного втік із залу суду в Норвегії, його розшукують у Франції за автокрадіжки.

Українські правоохоронці перевіряють можливість для подальшої екстрадиції затриманих.