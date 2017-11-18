У Нью-Йорку горів столітній будинок, 9 постраждалих

18 листопада, 2017 - 18:19
У Нью-Йорку, на Манхеттені (США) сталася пожежа, внаслідок якої постраждали дев'ять осіб.
Про це повідомив телеканал NBC New York з посиланням на міську службу пожежної охорони - FDNY.
Через машстабну пожежу, яка сталася у п'ятницю, 17 листопада, отримали поранення семеро пожежників, один поліцейський та один цивільний.
Вогонь виник на даху старого шестиповерхового будинку на західній 144-й вулиці в Гамільтон-Хайтсі. Частина даху впала на вулицю.
На місці події перебували понад 200 пожежників.
Місцева влада заявила про ймовірність падіння столітнього житлового будиноку через сильну пожежу та пошкодження від води.
Manhattan fire still cooking. pic.twitter.com/fU5c8zCEBq— Dan Linden (@DanLinden) 17 листопада 2017 р.
Джерело: Новое время