У Нью-Йорку горів столітній будинок, 9 постраждалих

У Нью-Йорку, на Манхеттені (США) сталася пожежа, внаслідок якої постраждали дев'ять осіб.

Про це повідомив телеканал NBC New York з посиланням на міську службу пожежної охорони - FDNY.

Через машстабну пожежу, яка сталася у п'ятницю, 17 листопада, отримали поранення семеро пожежників, один поліцейський та один цивільний.

Вогонь виник на даху старого шестиповерхового будинку на західній 144-й вулиці в Гамільтон-Хайтсі. Частина даху впала на вулицю.

На місці події перебували понад 200 пожежників.

Місцева влада заявила про ймовірність падіння столітнього житлового будиноку через сильну пожежу та пошкодження від води.