У парламенті Британії вперше за 650 років “чорний жезл” довірили жінці

У Британії вперше за 650 років на посаду герольдмейстера Палати лордів у парламенті затверджено жінку.

Про це повідомляє The Telegraph.

«Перша жінка хранитель чорного жезла в Палаті лордів уперше за 650-річну історію цієї ролі була схвалена королевою», - говориться в повідомленні.

Сара Кларк офіційно займе свій пост і титул «Lady Usher of the Black Rod» наприкінці цього року, замінивши діючого «хранителя чорного жезла» Девіда Лікі.

Як відомо, людина, що займає пост «хранителя чорного жезла», який запроваджено в країні з 1350 року, є присутньою на всіх засіданнях Палати лордів і відповідає за дотримання порядку.

Головним обов'язком герольдмейстра є запрошення членів Палати громад приєднатися до Палати лордів для проведення церемонії відкриття парламенту Британії і заслуховування промов монархів.