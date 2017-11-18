У Сенаті США назвали умови надання Україні летальної зброї

Допомога США, що передбачає виділення $350 мільйонів і летальну зброю, надаватиметься за умови прогресу в ключових реформах оборонного сектору України.

Про це заявив американський сенатор Роб Портман, повідомляє "Голос Америки".

"Якщо російська агресія на сході України продовжиться і якщо Росія продовжить використовувати технології гібридної війни, такі як пропаганда та дезінформація, для США та НАТО дуже важливо надавати постійну економічну, політичну та військову підтримку, щоб Україна забезпечила своє демократичне майбутнє. Незалежна Україна є ключовим елементом не тільки Східної Європи, але зачіпає і ширші інтереси США в регіоні та поза ним", - зазначив Портман.

За його словами, в законопроекті детально описані умови надання допомоги й перераховані такі реформи в українській "оборонці": введення цивільного контролю за військовими, співпрацю та координацію з парламентським наглядом за військовими, покращення системи забезпечення та управління запасами та безпеки чутливих іноземних технологій.

У проекті передбачається, що оборонна допомога Україні вперше може надаватися для зміцнення захисту на морі. Крім того, заплановане надання повітряних та берегових оборонних радарів, мінного та протимінного обладнання, прибережного та берегового устаткування. Значно розширюються можливості допомоги з лікування та реабілітації українських військовослужбовців.