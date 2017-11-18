У Зімбабве опозиція призначила дату усунення диктатора Мугабе від влади

Засідання правлячої у Зімбабве політичної партії, на якому планують офіційно відсторонити 93-річного президента Роберто Мугабе та його дружину Грейс від влади, відбудеться у неділю, 19 листопада, о 10:30

О цій порі збереться центральний комітет "Зімбабвійського африканського національного союзу - Патріотичного фронту" (ZANU-PF), передає з посиланням на власні джерела Reuters.

Як зазначається, Грейс Мугабе, яка на 41 рік молодша за свого чоловіка, відсторонюватимуть від повноважень керівника жіночої ліги ZANU-PF.

Наразі столиця цієї країни, місто Хараре вщерть заповнене тисячами протестувальників, дії яких повністю підтримують військові.

У суботу, 18 листопада, опозиціонери посилили свою присутність навколо президентської резиденції "Блакитний дах", де з середи, 15 листопада перебуває під домашнім арештом Мугабе.