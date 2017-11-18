Українка Білодід отримала "золото" на Гран-прі з дзюдо у Гаазі

17-річна українська дзюдоїстка Дарина Білодід досягла максимального результату на заключному в сезоні турнірі серії Гран-прі з дзюдо, який відбувся в Гаазі (Нідерланди).

Про це повідомляє Sport Arena.

Україну на турнірі Sportcampus Zuiderpark представляла тільки 17-річна Білодід, яка виступала у ваговій категорії до 48 кг. У півфіналі Дарина здобула перемогу над представницею Гвінеї-Бісау Тасьяною Сезар, а у вирішальному поєдинку їй вдалося розібратися з німкенею Катариною Менц.