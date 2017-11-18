Українська фехтувальниця Харлан виграла етап Кубка світу в Бельгії

Олімпійська чемпіонка з фехтування шаблістка Ольга Харлан стала переможницею етапу Кубка світу в бельгійському Сінт-Нікласі.

Українка стартувала з 1/32 фіналу на цих змаганнях і по черзі перемогла свою співвітчизницю Ольгу Жовнір (15:8), француженок Каролін Кьєролі (15:6) і Шарлотт Лембах (15:14). У чвертьфіналі Харлан впевнено розібралася з угоркою Анною Мартон (15:4), з півфіналі - з олімпійською чемпіонкою Ріо росіянкою Яною Єгорян (15:9), а в фіналі - з італійкою Росселлі Грегоріо (15:6).

Відзначимо, що це був другий етап Кубка світу в сезоні. На першому Харлан зайняла 18-е місце, програвши в 1/16 фіналу своій співвітчизниці Аліні Комащук.