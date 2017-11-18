В Одесі на акції проти забудови Літнього театру голові обласної поліції проломили голову

В ході акції на захист зелених насаджень в Одесі начальнику обласної поліції Дмитру Головіну розбили голову.

Хтось із натовпу кинув камінь в сторону Головіна, передає Думська.

В Одесі 18 листопада проходить акція в міському саду проти забудови Літнього театру. Поліція спробувала розігнати активістів. Після цього сталася бійка, в ході якої постраждав Головін.

Спочатку протестувальники проникли на територію Літнього театру і зламали ворота, які напередодні заварили. Після цього поліція спробувала відтіснити активістів, що викликало бурхливу реакцію одеситів. Поліцейські застосували сльозогінний газ і кийки, городяни у відповідь почали кидати бруківку і задіяли піротехніку.

Корреспондент зазначає, що заворушення в Одесі між активістами і поліцією триває.

В результаті ворота взагалі знесли. Протестувальники понесли їх до міськради, щоб "віддати" меру Одеси Геннадію Труханову.