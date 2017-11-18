В Одесі у сутичках під час протесту проти забудови в Міському саду постраждали 6 правоохоронців (фото)

У сутичках в Одесі під час протесту проти забудови в Міському саду травми отримали 6 поліцейських.

Про це повідомила прес-служба одеської поліції.

"В Одесі під час акції з недопущення будівництва на території міського саду м. Одеса група осіб в балаклавах спровокувала конфлікт з поліцейськими. Тілесні ушкодження отримали шість правоохоронців", - йдеться у повідомленні.

За словами керівника одеської поліції Дмитра Головіна, жоден з протестувальників не постраждав.

Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 "Хуліганство". Також правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за за ст. 345 "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

Водночас одеське видання "Траса E-95" зазначає, що в ході сутичок сторони протистояння застосовували палиці, сльозогінний газ та вибухові пакети.

Як повідомлялося, 18 листопада в Одесі під час протестів проти забудови в Міському саду розбили голову начальнику одеської поліції Дмитру Головіну.

Читайте також статтю - "Торговельний центр замість парку".

Фото Олександра Гіманова, Одеса