В Україні стало менше безробітних, - Держстат

В Україні у жовтні рівень безробіття в порівнянні з попереднім місяцем знизився і становив 1,1%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

У жовтні 2017 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 281,9 тис. безробітних (проти 303 тис. місяцем раніше).

Таким чином, кількість безробітних зменшилася на 21,1 тис. осіб.

При цьому 217 тис. осіб із числа зареєстрованих безробітних отримували допомогу по безробіттю.

Середній розмір допомоги на одного безробітного у жовтні становив 2,137 тисячі грн, що на 104 грн більше, ніж у вересні.

Серед міського населення зареєстровано 174,7 тис. безробітних, серед сільського - 107,2 тис.

При цьому серед жінок зареєстровано 168,3 тис. безробітних, серед чоловіків - 113,6 тис.